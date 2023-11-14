"С паспортами легионеров все сложно, потому что нужно получить вид на жительство, 5 лет прожить и потом только можно говорить. Поэтому все усложняется. У Малкома и Клаудиньо не было такого времени в России? У нас такого ресурса нет. Не знаю, у "Зенит" какой ресурс, у нас нет ресурса, чтобы быстро закрыть этот вопрос", — сказал Андреев.
Напомним, Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ в прошлом году, хотя оба не прожили в России больше пять лет. Малком уже покинул "Зенит" и перебрался в саудовский клуб "Аль-Хиляль". Клаудиньо остаётся в "Зените" и в нынешнем сезоне в 21 матче забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан ещё на четыре года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Спортдир "Оренбурга" — о паспортах РФ для легионеров: у нас нет такого ресурса, как у "Зенита"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев признался, что вопрос с получением паспорта РФ легионерами клуба усложняется.
Фото: ФК "Оренбург"