"Есть вероятность, что Кевин покинет "Краснодар" в январе, мы работаем над этим", — сказал Фернандес.
26-летний Ленини стал игроком российского клуба в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне представитель Кабо-Верде принял участие в 14 матчах, в которых стал автором гола и результативной передачи. Всего на поле он провёл 564 минуты. Его контракт с "Краснодаром" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Ленини работает над уходом футболиста из "Краснодара" в зимнее трансферное окно
Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини, рассказал, что он работает над уходом футболиста из команды зимой.
Фото: ФК "Краснодар"