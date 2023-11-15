Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Израиль
22:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Бельгия
22:45
СербияНе начат

Агент Ленини работает над уходом футболиста из "Краснодара" в зимнее трансферное окно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини, рассказал, что он работает над уходом футболиста из команды зимой.
Фото: ФК "Краснодар"
"Есть вероятность, что Кевин покинет "Краснодар" в январе, мы работаем над этим", — сказал Фернандес.

26-летний Ленини стал игроком российского клуба в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне представитель Кабо-Верде принял участие в 14 матчах, в которых стал автором гола и результативной передачи. Всего на поле он провёл 564 минуты. Его контракт с "Краснодаром" рассчитан до лета 2025 года.

Источник: "РБ Спорт".

Краснодар Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится