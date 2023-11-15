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Игрок Кубы: У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Это страна с очень сильной лигой

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Вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес, более известный как Кавафе, высказался о сборной России в преддверии предстоящего матча с командой.
Фото: Getty Images
"У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. Кроме того, это страна с футбольными традициями и очень сильной лигой", — сказал Фернандес.

Напомним, товарищеская игра между двумя сборными пройдёт 20 ноября в Волгограде. Эта встреча станет последней для сборной России в календарном году. Следующий сбор национальной команды ожидается не раньше марта 2024 года.

Источник: "Чемпионат".

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