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Карпин: матч с Кубой должен идти в зачет ФИФА

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что матч с Кубой должен учитываться в рейтинге ФИФА.
Фото: РФС
"Шесть замен в игре будет, значит, должен идти в зачет", — цитирует Карпина "Матч ТВ".

Сейчас сборная России находится на 39-м месте в рейтинге ФИФА. Год назад она находилась на 33-й строчке. Национальная команда находится в отстранении от официальных соревнований с февраля 2022 года. Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут с Кубой. Игра пройдет 20 ноября в Волгограде.

Сборная России Карпин
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