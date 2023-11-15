"Мне комфортно в Оренбурге, я из Боснии, у нас там маленькие города, больше занимаешься футболом, не так много свободного времени. Главное — условия, которые предоставляет клуб в тренировочном процессе и так далее. Зимой очень холодно -20, -30. Для меня это было в новинку", — приводит слова Гойковича "Матч ТВ".
Гойкович играет в России с 2020 года. За "Оренбург" игрок провел 95 матчей. В них защитник забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. В текущем сезоне босниец принял участие в 17 играх. За это время футболист не отметился голевыми действиями. "Оренбург" находится на 13-м месте в РПЛ. Команда набрала 13 очков за 15 матчей турнира. 26 ноября подопечные Давида Деограсии сыграют с "Ахматом". Встреча начнется в 12:00 (мск) на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
Защитник "Оренбурга" Гойкович: мне комфортно в России, но зимой очень холодно. Для меня это было в новинку
Боснийский футболист "Оренбурга" Ренато Гойкович рассказал о своей жизни в России.
Фото: ФК "Оренбург"