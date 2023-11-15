"Могут ли побороться за чемпионство? Не думаю. Перед командой была поставлена задача попасть в пятерку, если займут третье?четвертое место, то они этот план уже перевыполнят. Шаг за шагом, как говорится, в следующем сезоне, может, поставят задачу попасть в четверку и так далее", — приводит слова Орещука "РБ Спорт".
После первого круга РПЛ "Динамо" занимает третье место, набрав 25 очков. 12 ноября на домашнем поле бело-голубые обыграли "Оренбург" со счетом 2:0. Голы оформили нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Луис Чавес. После паузы на сборные Динамовцы встретятся с ЦСКА. Дерби пройдет 25 ноября на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - 17:30 (мск).
Орещук: не думаю, что "Динамо" может побороться за чемпионство в этом сезоне
Бывший спортивный директор московского "Торпедо" Роман Орещук оценил шансы "Динамо" на победу в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"