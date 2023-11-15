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Генеральный директор "Балтики" — о работе Игнашевича: Сергей Николаевич адаптируется. Команда показывает хорошие результаты

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Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин оценил работу наставника калининградской команды Сергея Игнашевича.
Фото: ФК "Балтика"
"Сергей Николаевич, как и футболисты команды, адаптируется к новой для себя лиге, получает тренерский опыт. Повторюсь, команда показывает неплохой футбол, который со временем должен принести результат", — приводит слова Волженкина "Чемпионат".

По итогам 15 туров РПЛ "Балтика" занимает 14-е место, набрав 12 очков. Групповой этап Кубка России калининградцы завершили на втором месте группы C с 12 очками на счету. Игнашевич возглавил клуб в 2021 году. 44-летний специалист вывел команду в РПЛ в сезоне-2022/23. Контракт с наставником действует до конца июня 2024 года.

Балтика Игнашевич
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