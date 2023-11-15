- Если мне предложат сыграть за другую сборную, буду думать над этим предложением. Сейчас никаких предложений у меня нет, сконцентрирован на игре за "Ростов". У меня есть грузинские корни. Допускаю ли я, что буду играть за сборную Грузии? Не знаю. Если Грузия сделает предложение, буду думать.
Илья Вахания, играющий на позиции правого защитника, является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником академии "Зенита". С лета этого года 22-летний футболист защищает цвета "Ростова", в который перешел в качестве свободного агента и подписал контракт до конца сезона 2023/2024. В активе Вахании 2+2 по системе гол плюс пас в 15 матчах за ростовский коллектив. Отметим, что игрок провел две встречи за сборную России до 23 лет, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: "РБ Спорт"
Вахания: если предложат сыграть за другую сборную, буду думать. Сейчас никаких предложений у меня нет
Защитник "Ростова" Илья Вахания рассказал, что готов рассмотреть возможность выступления не за сборную России.
Фото: ФК "Ростов"