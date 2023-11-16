"Был диалог с Георгичем, когда он говорил, с кем можем сыграть. Куба, Мальдивы… Понятно, что лучше играть с такими, как Камерун, — матч был полезен для нас, интересен для болельщиков. Но вариантов у нас немного. Надо отталкиваться не от соперника, а от себя", — приводит слова Глебова "РБ Спорт".
20 ноября сборная России сыграет против Кубы. Игра пройдет в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Начало - 19:00 (мск).
С Камеруном команда Валерия Карпина встречалась 12 октября. Россияне победили африканцев со счетом 1:0. Гол на 40-й минуте оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов. Для форварда это мяч стал первым в составе сборной России.
Глебов — о матче с Кубой: вариантов с кем играть у нас немного. Надо отталкиваться не от соперника, а от себя
Полузащитник "Ростова" Даниил Глебов поделился своим мнением о соперниках сборной России в последних товарищеских матчах.
Фото: ФК "Ростов"