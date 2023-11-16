Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Эстония
20:00
АвстрияНе начат
Болгария
20:00
ВенгрияНе начат
Азербайджан
20:00
ШвецияНе начат
Грузия
20:00
ШотландияНе начат
Кипр
20:00
ИспанияНе начат
Люксембург
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
22:45
ИсландияНе начат
Лихтенштейн
22:45
ПортугалияНе начат
Черногория
22:45
ЛитваНе начат

Глебов — о матче с Кубой: вариантов с кем играть у нас немного. Надо отталкиваться не от соперника, а от себя

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Ростова" Даниил Глебов поделился своим мнением о соперниках сборной России в последних товарищеских матчах.
Фото: ФК "Ростов"
"Был диалог с Георгичем, когда он говорил, с кем можем сыграть. Куба, Мальдивы… Понятно, что лучше играть с такими, как Камерун, — матч был полезен для нас, интересен для болельщиков. Но вариантов у нас немного. Надо отталкиваться не от соперника, а от себя", — приводит слова Глебова "РБ Спорт".

20 ноября сборная России сыграет против Кубы. Игра пройдет в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Начало - 19:00 (мск).

С Камеруном команда Валерия Карпина встречалась 12 октября. Россияне победили африканцев со счетом 1:0. Гол на 40-й минуте оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов. Для форварда это мяч стал первым в составе сборной России.

Ростов Глебов Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится