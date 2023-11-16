"Сейчас, на мой взгляд, лучшее время для работы над экспериментами. Если брать матч с Камеруном, когда эпизоды проходили, приятно же было наблюдать? А если бы играли иначе, били мяч в Чалова или Соболева, и там непонятно, зацепились или нет, подобрали или нет… Понятно, что большие риски, но лучше пробовать. Надо работать над этим", — цитирует Глебова "РБ Спорт".
Сборная России находится в изоляции от международных турниров. Последний официальный матч сборная России сыграла в 2021 с Хорватией. Сейчас команда Валерия Карпина играет в товарищеских встречах. Последним соперником для россиян стала команда из Кении. Матч проходил в Турции на стадионе отеля. Игра завершились со счетом 2:2. Голы оформили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
20 ноября сборная России проведет домашний матч против Кубы. Игра пройдет в Волгограде. Начало - 19:00 (мск).
Глебов: сейчас у сборной России лучшее время для работы над экспериментами
Футболист сборной России Даниил Глебов заявил, что сейчас лучше время для работы над экспериментами в игре команды.
Фото: РФС