"Прибавить нужно, как бы банально это ни звучало, в реализации голевых моментов, которые регулярно создаёт команда. Если мы начнем забивать то, что создаём из игры в игру, "Балтика" очень быстро начнёт подниматься в турнирной таблице", — заявил Волженкин "Чемпионату".
"Балтика" занимает 14-е место в РПЛ. Команда Сергея Игнашевича набрала 12 очков в 15 матчах. Следующим соперником для калининградцев станет московский "Спартак". Игра пройдет 25 ноября на "Ростех Арене". Начало назначено на 19:45 по московскому времени.
Гендиректор "Балтики" Волженкин: нашей команде нужно прибавлять в реализации голевых моментов
Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин рассказал, в чем, по его мнению, необходимо добавлять его команде.
Фото: "Чемпионат"