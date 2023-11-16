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Гендиректор "Балтики" Волженкин: нашей команде нужно прибавлять в реализации голевых моментов

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Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин рассказал, в чем, по его мнению, необходимо добавлять его команде.
Фото: "Чемпионат"
"Прибавить нужно, как бы банально это ни звучало, в реализации голевых моментов, которые регулярно создаёт команда. Если мы начнем забивать то, что создаём из игры в игру, "Балтика" очень быстро начнёт подниматься в турнирной таблице", — заявил Волженкин "Чемпионату".

"Балтика" занимает 14-е место в РПЛ. Команда Сергея Игнашевича набрала 12 очков в 15 матчах. Следующим соперником для калининградцев станет московский "Спартак". Игра пройдет 25 ноября на "Ростех Арене". Начало назначено на 19:45 по московскому времени.

Балтика
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