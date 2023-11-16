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Заварзин: "Спартаку" нужно оставлять Абаскаля, если красно-белые будут на четвертом или пятом месте

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Бывший генеральный директор "Спартака" поделиться своим мнением о том, нужно ли увольнять главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
"Абаскаля надо оставлять, если красно-белые будут на четвертом или пятом месте. Состав у команды приличный. Если придет новый тренер, нужно будет менять половину команды. Как правило новый специалист приходит со своей концепцией. От добра добра нет смысла искать", — приводит слова Заварзина "РБ Спорт".

Абаскаль тренирует "Спартак" с лета 2022 года. В предыдущем сезоне московский клуб под руководством испанского специалиста занял третье место в РПЛ. После 15-туров текущего сезона красно-белые занимают шестое место, набрав 24 очка. Из-за неудовлетворительных результатов в СМИ ходили слухи о том, что главного тренера москвичей могут уволить. Основным претендентом называется бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

Спартак Заварзин Абаскаль
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