– В этом нет ничего страшного. Арсен еще молодой игрок, переезд в другую страну, в другую культуру — это всегда стресс. Захаряну нужно набраться терпения и упорно работать. Арсен талантлив, к нему все придет со временем.
20-летний Арсен Захарян начал нынешний сезон в составе московского “Динамо”, воспитанником которого он является. В августе полузащитник сборной России сменил клубную прописку, перейдя в испанский “Реал Сосьедад”. За команду из Сан-Себастьяна атакующий хавбек провел в общей сложности десять официальных матчей. При этом Захаряну не удалось отличиться баллами за результативность.
Источник: “РБ Спорт”
Личка: Захаряну нужно набраться терпения и упорно работать
Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка высказался об отсутствии результативных действий у полузащитника Арсена Захаряна в составе испанского “Реала Сосьедад”.
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