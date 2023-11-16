Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Кипр
1 - 3 1 3
ИспанияЗавершен
Эстония
0 - 2 0 2
АвстрияЗавершен
Болгария
2 - 2 2 2
ВенгрияЗавершен
Азербайджан
3 - 0 3 0
ШвецияЗавершен
Грузия
2 - 2 2 2
ШотландияЗавершен

Личка: Захаряну нужно набраться терпения и упорно работать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка высказался об отсутствии результативных действий у полузащитника Арсена Захаряна в составе испанского “Реала Сосьедад”.
Фото: Getty Images
– В этом нет ничего страшного. Арсен еще молодой игрок, переезд в другую страну, в другую культуру — это всегда стресс. Захаряну нужно набраться терпения и упорно работать. Арсен талантлив, к нему все придет со временем.

20-летний Арсен Захарян начал нынешний сезон в составе московского “Динамо”, воспитанником которого он является. В августе полузащитник сборной России сменил клубную прописку, перейдя в испанский “Реал Сосьедад”. За команду из Сан-Себастьяна атакующий хавбек провел в общей сложности десять официальных матчей. При этом Захаряну не удалось отличиться баллами за результативность.

Источник: “РБ Спорт”

Захарян Личка Динамо Реал Сосьедад Ла Лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится