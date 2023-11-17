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Личка: рад тому результату, который есть сейчас, но впереди много работы

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Чешский наставник "Динамо" Марцел Личка прокомментировал итоги первого круга РПЛ для столичного клуба.
Фото: РИА Новости
"Еще три игры до Нового года. Я бы хотел, чтобы мы успешно провели эти матчи. Первая игра после паузы сразу с ЦСКА. Это дерби. Считать очки нужно уже после завершения чемпионата. Я рад тому результату, который есть сейчас, но впереди много работы", - цитирует Личку "СЭ".

После 15 сыгранных туров сезона 2023/2024 московское "Динамо" занимает в турнирной таблице российской Премьер-лиги третью строчку. В копилке подопечных Марцела Лички 25 набранных очков. Отрыв от "Зенита", идущего на втором месте, составляет пять баллов. До зимней паузы в чемпионате России "бело-голубые" проведут еще три игры: 25 ноября в гостях с ЦСКА, 4 декабря дома с казанским "Рубином" и 10 декабря на выезде против воронежского "Факела".

Личка Динамо
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