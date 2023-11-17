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Вахания: для всех матч со "Спартаком" - что-то особенное, а когда ты воспитанник "Зенита" - вдвойне

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Защитник "Ростова" Илья Вахания назвал команду, которую всегда хочется обыгрывать.
Фото: Чемпионат.com
- Думаю, для всех матч со "Спартаком" - что-то особенное, а когда ты воспитанник "Зенита" - вдвойне. Хочется отобрать очки и выиграть, тем более, у них дома. "Спартак" - главный раздражитель? Не скажу, что раздражитель. Это команда, которую хочется всегда обыгрывать.

Илья Вахания, играющий на позиции крайнего защитника, является воспитанником "Зенита". Этим летом футболист перешел в "Ростов" в качестве свободного агента.

Напомним, в воскресенье, 12 ноября, ростовский коллектив проиграл "Спартаку" со счетом 1:2 в матче 15-го тура российской Премьер-лиги. По итогам встречи "Ростов" с 17 набранными очками остался на 11 месте в турнирной таблице.

Источник: "СЭ"

Вахания Ростов Спартак
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