- Думаю, для всех матч со "Спартаком" - что-то особенное, а когда ты воспитанник "Зенита" - вдвойне. Хочется отобрать очки и выиграть, тем более, у них дома. "Спартак" - главный раздражитель? Не скажу, что раздражитель. Это команда, которую хочется всегда обыгрывать.
Илья Вахания, играющий на позиции крайнего защитника, является воспитанником "Зенита". Этим летом футболист перешел в "Ростов" в качестве свободного агента.
Напомним, в воскресенье, 12 ноября, ростовский коллектив проиграл "Спартаку" со счетом 1:2 в матче 15-го тура российской Премьер-лиги. По итогам встречи "Ростов" с 17 набранными очками остался на 11 месте в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Вахания: для всех матч со "Спартаком" - что-то особенное, а когда ты воспитанник "Зенита" - вдвойне
Защитник "Ростова" Илья Вахания назвал команду, которую всегда хочется обыгрывать.
Фото: Чемпионат.com