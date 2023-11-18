"Мы очень рады, что нам достался такой соперник, как Россия. Ваша национальная команда высоко котируется в Европе", — сказал Диас.
Напомним, сборная России впервые в своей истории сыграет с Кубой. До этого с Кубой играла лишь сборная СССР. /
Матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде.
Источник: "Матч ТВ".
В Кубе рассказали, что сборная России высоко котируется в Европе
Главный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас высказался о предстоящем матче команды с Россией.
Фото: "Чемпионат"