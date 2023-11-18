Напомним, для национальной команды это матч станет последним в 2023 году. В следующий раз команда Валерия Карпина соберётся вместе не ранее марта 2024 года.
Игра со сборной Кубы станет для сборной России первой в её истории. Ранее с кубинцами играла только сборная СССР. Матч с Кубой пройдёт на "Волгоград-Арене".
Источник: "Спорт-Экспресс".
На матч России и Кубы реализовали 35 тысяч билетов
В РФС рассказали, что на матч сборной России с Кубой в Волгограде удалось реализовать 35 тысяч билетов.
Фото: пресс-служба "Волгоград-Арены"