Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Акрон
15:00
ВолгарьНе начат
Динамо Мх
16:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Армения
17:00
УэльсНе начат
Беларусь
20:00
АндорраНе начат
Латвия
20:00
ХорватияНе начат
Франция
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ИрландияНе начат
Швейцария
22:45
КосовоНе начат
Израиль
22:45
РумынияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Германия
22:45
ТурцияНе начат

На матч России и Кубы реализовали 35 тысяч билетов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
В РФС рассказали, что на матч сборной России с Кубой в Волгограде удалось реализовать 35 тысяч билетов.
Фото: пресс-служба "Волгоград-Арены"
Напомним, для национальной команды это матч станет последним в 2023 году. В следующий раз команда Валерия Карпина соберётся вместе не ранее марта 2024 года.

Игра со сборной Кубы станет для сборной России первой в её истории. Ранее с кубинцами играла только сборная СССР. Матч с Кубой пройдёт на "Волгоград-Арене".

Источник: "Спорт-Экспресс".

Сборная Кубы Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится