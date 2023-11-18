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Евсеев – о лучшем тренере РПЛ после 1-го круга: точно Ивич

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Главный тренер “Кубани” Вадим Евсеев считает рулевого “Краснодара” Владимира Ивича лучшим наставником первого круга чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Краснодар"
– Ивич – сильный специалист? Скажу так: я не проиграл, играя против его команды. Кто лучший тренер первого круга РПЛ? Точно Ивич, — приводит слова Евсеева “РБ Спорт”.

Краснодар” после 15-ти туров чемпионата России по футболу имеет на своем счету 32 очка. Подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице.

Напомним, 46-летний Владимир Ивич возглавляет “Краснодар” с января текущего года. Его действующее соглашение с “быками” рассчитано до июня 2024 года.

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