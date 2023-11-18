– Ивич – сильный специалист? Скажу так: я не проиграл, играя против его команды. Кто лучший тренер первого круга РПЛ? Точно Ивич, — приводит слова Евсеева “РБ Спорт”.
“Краснодар” после 15-ти туров чемпионата России по футболу имеет на своем счету 32 очка. Подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице.
Напомним, 46-летний Владимир Ивич возглавляет “Краснодар” с января текущего года. Его действующее соглашение с “быками” рассчитано до июня 2024 года.
Евсеев – о лучшем тренере РПЛ после 1-го круга: точно Ивич
Главный тренер “Кубани” Вадим Евсеев считает рулевого “Краснодара” Владимира Ивича лучшим наставником первого круга чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Краснодар"