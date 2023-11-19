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Защитник "Динамо" Лепский: никогда в жизни не перейду в "Спартак". В моем гардеробе даже нет красного

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Защитник "Динамо" Иван Лепский назвал команду, в которую ни за что не перейдёт.
Фото: ФК "Динамо"
"100% — это "Спартак". Никогда бы в жизни не перешел. Понятно, почему — когда еще был в академии, нам не то что внушали, а просто перед матчами со "Спартаком" больше мотивировали. В моем гардеробе даже нет красного цвета!" — сказал Лепский.

18-летний Лепский является воспитанником академии "Динамо". С прошлого сезона защитник стал привлекаться к тренировкам с первой командой бело-голубых, а в нынешнем впервые вышел за неё на поле в двух матчах. Спортсмен также призывается в ряды молодёжной сборной России, за которую провёл один матч.

Источник: Sport24.

Спартак Динамо Лепский
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