"Не думаю, что (реализовал себя как тренер) на сто процентов. Если бы я лучше знал иностранный язык, у меня была бы возможность поработать и в хорошем зарубежном клубе", — сказал Сёмин.
76-летний Сёмин за пределами России работал в азербайджанской "Габале", киевском "Динамо", сборной Новой Зеландии и в клубе "Памир" из Таджикистана. С сентября 2021 года Семин находится без работы, но про завершение карьеры не заявлял.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Семин: не думаю, что реализовал себя на 100%. Если бы учил язык, была бы возможность работы в зарубежном клубе
Российский тренер Юрий Сёмин считает, что не реализовал свой потенциал на 100%.
Фото: "Чемпионат"