"Расстраивает ли, что всего два игрока "Зенита"? Расстраивает. Что с этим делать? Это надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян. Видимо, проигрывают конкуренцию. Вопрос не ко мне", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Отметим, что в игре 15-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар", который завершился вничью со счетом 1:1, в стартовом составе петербуржцев вышли всего двое россиян - вратарь Михаил Кержаков и нападающий Иван Сергеев. По ходу встречи на поле появились защитник Данил Круговой, хавбеки Александр Ерохин и Андрей Мостовой.
Завтра, 20 ноября, состоится контрольный поединок между сборными России и Кубы. Матч пройдет в Волгограде на стадионе "Волгоград-Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.
Карпин: расстраивает, что в сборной всего 2 игрока "Зенита". Что с этим делать, надо спросить у флагмана нашего футбола
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал, почему в национальную команду получили вызов лишь два представителя "Зенита".
Фото: РФС