Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 2 0 2
Арсенал ТулаЗавершен
Кубань
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Венгрия
3 - 1 3 1
ЧерногорияЗавершен
Сербия
2 - 2 2 2
БолгарияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
1 - 0 1 0
ЛитваЗавершен

Карпин: расстраивает, что в сборной всего 2 игрока "Зенита". Что с этим делать, надо спросить у флагмана нашего футбола

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал, почему в национальную команду получили вызов лишь два представителя "Зенита".
Фото: РФС
"Расстраивает ли, что всего два игрока "Зенита"? Расстраивает. Что с этим делать? Это надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян. Видимо, проигрывают конкуренцию. Вопрос не ко мне", - цитирует Карпина "Чемпионат".

Отметим, что в игре 15-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар", который завершился вничью со счетом 1:1, в стартовом составе петербуржцев вышли всего двое россиян - вратарь Михаил Кержаков и нападающий Иван Сергеев. По ходу встречи на поле появились защитник Данил Круговой, хавбеки Александр Ерохин и Андрей Мостовой.

Завтра, 20 ноября, состоится контрольный поединок между сборными России и Кубы. Матч пройдет в Волгограде на стадионе "Волгоград-Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

Карпин Сборная России Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится