"Зажгутся ли кубинские сигары, если мы обыграем Россию? Это было бы хорошим опытом, правда, ха-ха. Но если Куба и вправду выиграет матч против России — это признак того, что мы растем, в остальном мы не остановимся и будем работать", — сказал Пьедра.
29-летний Пьедра впервые сыграл за сборную в 2015 году, а сейчас является её капитаном, проведя уже 38 матчей. Около двух лет спортсмен на клубом уровне выступает за команду "Сан-Карлос", представляющую чемпионат Коста-Рики.
Матч между сборными России и Кубы состоится сегодня на "Волгоград-Арене".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Капитан Кубы: зажгутся ли кубинские сигареты после победы над Россией? Это было бы хорошим опытом
Капитан и защитник сборной Кубы Йосель Пьедра заявил, что в случае победы над сборной России могут зажечься их знаменитые сигары.
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