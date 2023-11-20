Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
ХимкиНе начат
Торпедо
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Украина
22:45
ИталияНе начат
Северная Ирландия
22:45
ДанияНе начат
Северная Македония
22:45
АнглияНе начат
Албания
22:45
Фарерские островаНе начат
Сан-Марино
22:45
ФинляндияНе начат
Чехия
22:45
МолдоваНе начат
Словения
22:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
КубаНе начат

Капитан Кубы: зажгутся ли кубинские сигареты после победы над Россией? Это было бы хорошим опытом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Капитан и защитник сборной Кубы Йосель Пьедра заявил, что в случае победы над сборной России могут зажечься их знаменитые сигары.
Фото: соцсети
"Зажгутся ли кубинские сигары, если мы обыграем Россию? Это было бы хорошим опытом, правда, ха-ха. Но если Куба и вправду выиграет матч против России — это признак того, что мы растем, в остальном мы не остановимся и будем работать", — сказал Пьедра.

29-летний Пьедра впервые сыграл за сборную в 2015 году, а сейчас является её капитаном, проведя уже 38 матчей. Около двух лет спортсмен на клубом уровне выступает за команду "Сан-Карлос", представляющую чемпионат Коста-Рики.

Матч между сборными России и Кубы состоится сегодня на "Волгоград-Арене".

Источник: "Спорт-Экспресс".

Сборная Кубы Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится