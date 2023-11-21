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Игрок "Динамо" Лепский: у нас хорошие шансы на чемпионство в этом сезоне

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Футболист московского "Динамо" Иван Лепский поделился мнением о шансах своей команды на "золото" в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"В этом сезоне у "Динамо" хорошие шансы на чемпионство. Сделаем всё, чтобы отыграть отставание от "Краснодара". Состав у нас сильнее, чем у "быков". Загадывать не будем, но в этом сезоне у нас действительно очень хорошие шансы", - заявил футболист в интервью Metaratings.

Напомним, что в последний раз московское "Динамо" становилось чемпионом в 1976 году. После 15-ти туров текущего розыгрыша РПЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице.

В грядущем туре чемпионата России подопечные Марцела Лички сыграют против ЦСКА. Матч состоится 25 ноября на стадионе красно-синих.

Динамо
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