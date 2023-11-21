- Соперник был намного сильнее нас. Уровень сборной России сравним с игроками мирового класса. Это было тяжелое поражение для нас, потому что, несмотря на то, что мы не выполнили всё запланированное, у нас были точечные ошибки, которые стоили нам голов, - передает слова Переса "Чемпионат".
Товарищеский матч между сборными России и Кубы завершился победой нашей национальной команды с разгромным счетом 8:0. Открыть счет подопечным Валерия Карпина удалось только на 22-й минуте игры, отличился Иван Обляков с паса Александра Головина. До перерыва сам Головин с паса Облякова и Антон Миранчук довели преимущество сборной России до крупного, во втором тайме были забиты еще пять голов. При счете 8:0 Сергей Пиняев не реализовал пенальти.
Защитник сборной Кубы: уровень сборной России сравним с игроками мирового класса. Точечные ошибки стоили нам голов
Центральный защитник сборной Кубы Юниор Перес прокомментировал разгромное поражение своей команды от сборной России (0:8).
Фото: РФС