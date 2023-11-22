"Когда я был в академии, то нам внушали и мы понимали, что "Спартак" — это красная тряпка. К каждого на игру с ними должен быть запредельный настрой. Нам говорили, что можно проиграть всем, но обязательно обыграть "Спартак", — сказал Лепский.
18-летний Лепский стал наигрываться в основном составе "Динамо" в нынешнем сезоне. В двух матчах за команду он провёл на поле 116 минут, не отметившись результативными действиями. Большую часть времени Лепский проводит в составе "Динамо-2" во Второй лиге.
"Динамо" после 15 матчей РПЛ идёт на третьем месте турнирной таблицы. В первом круге команда проиграла "Спартаку" с минимальным счётом 0:1.
Источник: Metaratings.
Лепский: в академии "Динамо" говорили, что "Спартак" — красная тряпка. Можно проиграть всем, но не им
Защитник "Динамо" Иван Лепский рассказал, что в академии бело-голубых было особенное отношение к "Спартаку".
Фото: "Динамо-2"