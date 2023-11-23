"Как он мне сказал, у него был небольшой мышечный спазм. У него будет слишком долгий путь в Москву", — сказал Курти.
27-летний Чавес стал игроком московской команды в конце августа 2023 года, перейдя из мексиканской "Пачуки" за 6,5 миллиона евро. За новую команду полузащитник в 13 матчах забил два гола и отдал результативную передачу. Он подписал с коллективом контракт на четыре сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агент Чавеса: у него небольшой мышечный спазм. Луиса ожидает слишком долгий путь в Москву
Клаудио Курти, агент полузащитника "Динамо" Луиса Чавеса, рассказал о самочувствии футболиста.
Фото: "Чемпионат"