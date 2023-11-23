"Да, это правда. Причина отказа лишь в том, что он предпочел бы перейти в клуб, выступающий в Европе", — сказал Бен Абу.
Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий сборной Израиля отказал московской команды, а у "Маккаби" уже есть предложения от клубов из Португалии и Франции.
Отметим, что бан российского футбола на международные турниры является бессрочным.
Источник: Sport24
Агент израильского вундеркинда подтвердил, что тот отклонил предложение ЦСКА
Агент Идан Бен Абу, представляющий интересы нападающего "Маккаби" Дора Турджемана, подтвердил, что его клиент отказался от предложения ЦСКА.
Фото: Getty Images