Агент израильского вундеркинда подтвердил, что тот отклонил предложение ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Идан Бен Абу, представляющий интересы нападающего "Маккаби" Дора Турджемана, подтвердил, что его клиент отказался от предложения ЦСКА.
Фото: Getty Images
"Да, это правда. Причина отказа лишь в том, что он предпочел бы перейти в клуб, выступающий в Европе", — сказал Бен Абу.

Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий сборной Израиля отказал московской команды, а у "Маккаби" уже есть предложения от клубов из Португалии и Франции.

Отметим, что бан российского футбола на международные турниры является бессрочным.

Источник: Sport24

ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится