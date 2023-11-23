"Стоит ли "Зениту" продать Ренана? Думаю, что тренеру виднее. Футболист играет иногда, но не всегда. Его можно отправить набираться опыта в другие команды, но это специфический вопрос, который зависит от тренерского состава. Они знают, как развивать его, знают, что делать", — приводит слова Барбосы "СДЗД".
Ранее в СМИ появились слухи о том, что Ренан может покинуть "Зенит" ближайшей зимой. Также сообщалось, что петербургский клуб интересует только продажа игрока.
Ренан перешел в "Зенит" 10 января 2023 года. За сине-бело-голубых 20-летний футболист отыграл 18 матчей, не записав на свой счет результативных баллов. Вместе с командой из Санкт-Петербурга бразилец стал чемпионом России в сезоне-2022/23.
Агент Барбоса: "Зениту" можно отправить Ренана в аренду
Португальский футбольный агент Паулу Барбоса прокомментировал возможный уход защитника "Зенита" Роберта Ренана из российского клуба.
Фото: ФК "Зенит"