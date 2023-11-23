— Я поговорил с главным тренером и игроками “Крыльев Советов”, и мы приняли совместное решение, что стоит остаться и продолжать играть в Самаре, потому что это идеальная команда для молодого игрока.
В июле 2022 года самарские “Крылья Советов” арендовали Владислава Шитова у московского “Спартака”. В феврале текущего года “волжане” выкупили форварда у красно-белых за 500 тысяч евро.
Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний Владислав Шитов принял участие в 17 матчах во всех официальных играх. Ему удалось записать на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.
Источник: “Чемпионат”
Шитов – о решении перейти в “Крылья Советов”: это идеальная команда для молодого игрока
Нападающий “Крыльев Советов” Владислав Шитов объяснил, почему он принял решение покинуть московский “Спартак” и перейти в самарский клуб.
Фото: ПФК "Крылья Советов"