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Шитов – о решении перейти в “Крылья Советов”: это идеальная команда для молодого игрока

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Нападающий “Крыльев Советов” Владислав Шитов объяснил, почему он принял решение покинуть московский “Спартак” и перейти в самарский клуб.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
— Я поговорил с главным тренером и игроками “Крыльев Советов”, и мы приняли совместное решение, что стоит остаться и продолжать играть в Самаре, потому что это идеальная команда для молодого игрока.

В июле 2022 года самарские “Крылья Советов” арендовали Владислава Шитова у московского “Спартака”. В феврале текущего года “волжане” выкупили форварда у красно-белых за 500 тысяч евро.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний Владислав Шитов принял участие в 17 матчах во всех официальных играх. Ему удалось записать на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Источник: “Чемпионат”

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