"Они выигрывают не из-за счет денег, дело далеко не только в бюджете, а скорее в опыте, в менталитете победителей. "Зенит" уже многие годы на вершине российского футбола. Возможно, в этом году не удалось обновить команду, как хотелось, из-за санкций, но их все равно нужно уважать", — приводит слова Петровича "РБ Спорт".
"Зенит" побеждает в чемпионате России последние 5 сезонов. Сейчас действующий чемпион страны находится на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 30 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют домашний матч на "Газпром Арене" против "Сочи". Игра пройдет завтра, 25 ноября, в 15:15 (мск).
"Зенит" является самым титулованным российским клубом. Петербуржцы с 1992 года завоевали 22 трофея. У ЦСКА 21 титул. Московский "Спартак" имеет 15 трофеев.
Петрович: "Зенит" побеждает не из-за денег, дело далеко не в бюджете
Бывший ассистент тренера в "Анжи" Желько Петрович заявил, что "Зенит" выигрывает не из-за бюджета команды из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"