По сведениям источника, на стадионе будет находиться не менее 20 тысяч болельщиков. 4 ноября на игре с "Зенитом" "Балтика" собрала около 17 тысяч зрителей.
Напомним, игра между командами станет последней в сегодняшнем игровом дне. Она начнётся в 19:45 мск. "Спартак" в турнирной таблице идёт шестым, "Балтика" — 14-я.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": "Балтика" соберет на матче со "Спартаком" рекордное количество болельщиков в сезоне
Матч между "Балтикой" и "Спартаком" в 16-м туре РПЛ должен стать самым посещаемым на арене в Калининграде в нынешнем сезоне.
Фото: пресс-служба стадиона