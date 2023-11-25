"В этом сезоне нас трясет. Оставшиеся три тура до паузы нужно рассматривать как гол в раздевалку. Мы сейчас говорим не о турнирных задачах, а об игре, которая должна стабилизироваться", — сказал Мацуев.
"Спартак" после 15 туров занимает в турнирной таблице шестое место. Команда сегодня, 25 ноября, проведёт матч на выезде с "Балтикой" из Калининграда. Эта встреча закроет программу сегодняшнего игрового дня.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Мацуев: "Спартак" в этом сезоне трясет. Нужно стабилизировать игру до начала паузы
Болельщик "Спартака" Денис Мацуев высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
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