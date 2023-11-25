- Мне зачастую звонят журналисты и говорят, мол, Тюкавин не забивал столько матчей. Я отвечаю, что при этом он зарабатывал пенальти, ассистировал и всячески приносил пользу "Динамо". Сейчас он забивает на протяжении нескольких игр подряд. Можно ли назвать Тюкавина лучшим нападающим России? Лучшим называть его не надо. Один из - да, - передает слова Сафонова Metaratings.ru.
21-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин отличился победным забитым голом в выездном матче 16 тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (3:2). Этот забитый мяч продлил результативную серию форварда в РПЛ до 4 игр подряд. До этого Тюкавин не мог забить в течение 9 туров чемпионата подряд после того, как записал на свой счет 3 гола в 3 первых матчах.
Всего на счету Константина в текущем сезоне 20 матчей за "Динамо" во всех турнирах, 8 забитых голов и 5 результативных передач.
Агент Тюкавина: лучшим нападающим России называть Константина не надо. Одним из - да
Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал игру футболиста.
Фото: ФК "Динамо"