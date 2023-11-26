Игра проходила при сильном снегопаде и приостанавливалась для расчистки поля.
"Мы понимали, что делать. Морально были готовы. Справились, как могли. Руководители "Спартака" меня поблагодарили", — сказал Воробей.
"Спартак" одержал в этой игре победу, прервав неудачную серию в выездных матчах чемпионата России. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице.
Источник: Sport24.
Руководители "Спартака" поблагодарили агронома стадиона в Калининграде
Агроном стадиона "Ростех-Арена" в Калининграде Александр Воробей признался, что руководители "Спартака" поблагодарили его за работу после матча команды с "Балтикой" (2:2) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Виталий Невар / РИА Новости