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Автор дубля Бителло — после матча с ЦСКА: первый раз играл в такой холод, но привыкаю

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Полузащитник "Динамо" Бителло после победы над ЦСКА (3:2) в 16-м туре РПЛ высказался о погоде в Москве по ходу матча.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Для меня нормальная погода. Первый раз играл в такой холод, но потихоньку привыкаю", — сказал Бителло.

23-летний Бителло в матче с ЦСКА оформил дубль, принеся своей команде победу. Он перешёл в "Динамо" летом 2023 года и за это время успел забить пять голов и отдал две результативные передачи в 12 матчах.

Источник: Sport24.

ЦСКА Динамо Бителло
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