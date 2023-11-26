"Восстановление может занять около двух недель, но за более точной информацией лучше обратиться к медицинскому штабу "Динамо", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, защитник московского "Динамо" и сборной Израиля Эли Даса получил травму в отборочном матче квалификации Евро-2024 года против Румынии (1:2).
В этом сезоне 30-летний правый защитник провел за "бело-голубых" 12 матчей и не отметился результативными действиями.
Агент: восстановление Дасы может занять около двух недель
Агент защитника "Динамо" Эли Дасы Боаз Горен ответил на вопрос о сроках восстановления своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"