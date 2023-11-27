– По поводу здоровья – все хорошо, лечусь. Начал бегать на дорожке, так что все будет хорошо. Когда вернусь к тренировкам? Думаю, что в начале февраля. Мы много матчей не выигрывали, было много ничьих, но вот последние 2–3 игры было интересно наблюдать. Я слежу за командой, – цитирует 24-летнего футболиста "РИА Новости".
Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев серьезно травмировал голеностоп в июльском матче за Суперкубок России против санкт-петербургского "Зенита", который завершился победой действующих чемпионов страны в серии 11-метровых ударов (0:0, 5:4 по пен.). Футболист перенес операцию в Германии и восстанавливается. Его возвращение на поле ожидается в 2024 году после зимнего перерыва.
В минувшую субботу "армейцы" под руководством Владимира Федотова дома уступили "Динамо" (2:3) и с 25 очками опустились на шестое место в таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ ЦСКА на своем поле примет "Ростов". Игра состоится в воскресенье, 3 декабря.
Защитник ЦСКА Дивеев: думаю, что вернусь к тренировкам в начале февраля
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, когда он рассчитывает возобновить полноценные тренировки в общей группе команды.
Фото: ПФК ЦСКА