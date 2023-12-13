"Что будет дальше? Ключевая история — то, как Абаскаль распланирует и проведёт сборы", — сказал Шалимов.
"Спартак" ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 30 очков. В прошлом году команда финишировала в чемпионате страны на третьем месте. В нынешнем отставание от первого места у коллектива составляет восемь очков.
Источник: "РБ Спорт".
Шалимов: ключевая история для "Спартака" — то, как Абаскаль распланирует и проведет сборы
Российский тренер Игорь Шалимов высказался о "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"