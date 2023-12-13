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Гендиректор "Пари НН": какое место по бюджету мы занимаем среди клубов РПЛ? Последнее

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о бюджете клуба на 2024 год.
Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области
"Бюджет "Пари НН" изменится в 2024 году? Нет, мы оставили его на том же уровне, что и в текущем году. Какое место по бюджету мы занимаем среди 16 клубов РПЛ? Последнее", - цитирует Мелика-Гусейнова "Известия".

После 18-ти туров "Пари НН" занимает девятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 24 очка. Волжане выбыли из борьбы за кубок России, заняв последнее место в группе с "Динамо", "Краснодаром" и "Спартаком". Давид Мелик-Гусейнов занимает должность генерального директора клуба с июля 2023 года, до этого он был заместителем Губернатора Нижегородской области, а также министром здравоохранения Нижегородской области.

Пари НН
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