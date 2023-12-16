"Несколько европейских клубов заинтересованы в подписании Кастаньо, включая некоторые клубы из РПЛ", — сказал Оларте.
Ранее сообщалось, что подписать полузащитника сборной Колумбии желает "Краснодар", которому необходимо увеличивать глубину состава для сохранения первого места в чемпионате России.
Источник: Sport24.
Агент Кастаньо, которым интересуется "Краснодар", подтвердил факт заинтересованности клубов РПЛ
Себастьян Оларте, агент полузащитника мексиканского клуба "Крус Асуль" Кевина Кастаньо, сообщил, что его клиентом интересуются
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