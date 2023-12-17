Экс-наставник "Динамо" Андрей Кобелев дал комментарий, согласно которому, по его мнению, "динамовцы" еще могут навязать борьбу за первую строчку "Краснодару" и "Зениту".
"Трехмесячная пауза должна вдохнуть еще большую уверенность в игру "Динамо". Плюс еще будет трансферное окно, футболисты могут уйти и прийти не только в "Динамо", но и в других клубах. Конечно "Динамо" сохраняет шанс на чемпионство, шесть очков отрыв", - цитирует специалиста источник.
По итогам первой части сезона "Динамо" занимает третье место в чемпионате России с 32-мя очками в 18-ти матчах. У "Краснодара" и "Зенита", расположившихся выше в турнирной таблице - 38 и 36 очков соответственно.
Источник: Metaratings.ru
Кобелев: "Динамо" претендует на чемпионство
Экс-главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев уверен, что его бывшая команда еще может побороться за чемпионство в этом сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"