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Кобелев: "Динамо" претендует на чемпионство

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Экс-главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев уверен, что его бывшая команда еще может побороться за чемпионство в этом сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"
Экс-наставник "Динамо" Андрей Кобелев дал комментарий, согласно которому, по его мнению, "динамовцы" еще могут навязать борьбу за первую строчку "Краснодару" и "Зениту".

"Трехмесячная пауза должна вдохнуть еще большую уверенность в игру "Динамо". Плюс еще будет трансферное окно, футболисты могут уйти и прийти не только в "Динамо", но и в других клубах. Конечно "Динамо" сохраняет шанс на чемпионство, шесть очков отрыв", - цитирует специалиста источник.

По итогам первой части сезона "Динамо" занимает третье место в чемпионате России с 32-мя очками в 18-ти матчах. У "Краснодара" и "Зенита", расположившихся выше в турнирной таблице - 38 и 36 очков соответственно.

Источник: Metaratings.ru

Динамо
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