– Конечно, для меня Москва – футбольная столица. В этом городе очень много команд и трофеев, которые выиграли не только в России, но и в СССР, – цитирует 55-летнего специалиста "Спорт-Экспресс".
Санкт-петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны в течение последних 5 лет. В то же время три предыдущих розыгрыша Кубка России выиграли разные клубы из Москвы. В 2021 году трофей над головой подняли футболисты "Локомотива", в 2022 году Кубок завоевал "Спартак". Наконец, в нынешнем году ЦСКА обыграл "Краснодар" в финале турнира в серии 11-метровых ударов. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги принимают участие 4 команды из Москвы и единственный клуб из Санкт-Петербурга.
Александр Мостовой: для меня Москва – футбольная столица России
Экс-полузащитник московского "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой ответил на вопрос, какой город считает футбольной столицей России.
Фото: РФС