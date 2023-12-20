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Sport24: у "Балтики" есть задолженность перед игроками

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Руководство "Балтики" имеет финансовую задолженность перед футболистами калининградской команды.
Фото: ФК "Балтика"
По информации Sport24, у "Балтики" имеется задолженность перед игроками. Сообщается, что футболистам калининградского клуба до сих пор не выплатили бонусы за выход в Премьер-лигу.

Напомним, по итогам прошлого сезона калининградцы впервые за 25 лет вернулись в РПЛ. После 18 сыгранных туров "Балтика" набрала 13 очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

Балтика
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