По информации Sport24, у "Балтики" имеется задолженность перед игроками. Сообщается, что футболистам калининградского клуба до сих пор не выплатили бонусы за выход в Премьер-лигу.
Напомним, по итогам прошлого сезона калининградцы впервые за 25 лет вернулись в РПЛ. После 18 сыгранных туров "Балтика" набрала 13 очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.
Sport24: у "Балтики" есть задолженность перед игроками
Руководство "Балтики" имеет финансовую задолженность перед футболистами калининградской команды.
Фото: ФК "Балтика"