"Могу ли сравнить между собой чемпионат Бразилии и РПЛ? Мне кажется, что уровень в целом похожий. В Бразилии немного тяжелее, потому что есть много команд, которые сконцентрированы на победе. А так особой разницы не вижу: где-то владение мячом, где-то больше борьбы", - приводит слова бразильца Metaratings.
Напомним, что Бителло присоединился к "бело-голубым" в сентябре этого года. Его переход из бразильского "Гремио" обошелся московскому клубу в 10 млн евро. Полузащитник провел за бразильский клуб 92 матча во всех турнирах, отличившись 17-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами. Бителло сыграл в 15-ти матчах за "Динамо", забив 5 голов и дважды ассистировав на партнера. Команда Марцела Лички ушла на зимний перерыв, занимая третью строчку в турнирной таблице РПЛ.
Бителло: играть в Бразилии немного тяжелее, чем в РПЛ
Полузащитник московского "Динамо" Бителло сравнил уровень бразильской Серии А и РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"