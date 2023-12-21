"Мне нравится клуб, нравится Москва. Когда я увидел своими глазами, как здесь все устроено, то был очень впечатлен. Интерес проявляли такие команды, как "Порту", "Фейеноорд", "Арсенал", но предложения не были официально подтверждены", - цитирует бразильца Metaratings.
Напомним, что Бителло присоединился к "бело-голубым" в сентябре этого года. Его переход из бразильского "Гремио" обошелся московскому клубу в 10 млн евро. Полузащитник провел за бразильский клуб 92 матча во всех турнирах, отличившись 17-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами. Бителло сыграл в 15-ти матчах за "Динамо", забив 5 голов и дважды ассистировав на партнера.
Бителло: до перехода в "Динамо" мной интересовались "Порту", "Фейеноорд" и "Арсенал"
Полузащитник московского "Динамо" рассказал об интересе со стороны европейских клубов к своей персоне.
Фото: ФК "Динамо"