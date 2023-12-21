"Думаю, это будет хорошая игра. И сборная Сербии, и сборная России — хорошие команды с отличными футболистами. Это будет матч высокого уровня. Хотел бы принять участие в матче, но пока меня не вызывают, я жду и надеюсь, что однажды это случится. Считаю, что это просто топ, что между нашими странами такие теплые отношения", - цитирует Радмановца Metaratings.
Ранее стало известно о том, что 21 марта 2024 года планируется товарищеский матч между сборными России и Сербии. Игра должна пройти на домашнем стадионе "Динамо". Радмановац перешел в "Балтику" из сербского "Радника" летом 2022 года. В текущем сезона центральный защитник принял участие в 18-ти матчах калининградской команды. "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров. Никола ни разу не играл за основную сборную Сербии.
Радмановац: хотел бы сыграть против сборной России. Топ, что между нашими странами такие теплые отношения
Сербский защитник калининградской "Балтики" Никола Радмановац высказался о товарищеском матче между сборными России и Сербии.
Фото: ФК "Балтика"