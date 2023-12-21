- Мы все объединены общей целью - стать чемпионами, желательно уже в этом сезоне. Это настрой абсолютно каждого игрока в команде: и латиносов, и русских. "Динамо" - великий клуб, мы должны постараться сделать все возможное, чтобы добиться цели уже в этом сезоне.
После 18 сыгранных матчей московское "Динамо" набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От идущего на второй строчке "Зенита" столичный коллектив отделяет четыре балла, а от лидирующего "Краснодара" - 6. Напомним, "Зенит" является действующим чемпионом России и выигрывал этот титул на протяжении пяти сезонов подряд. "Бело-голубые" последний раз завоевывали золотые медали первенства страны в 1976 году.
Источник: Metaratings.ru
Бителло: цель "Динамо" - стать чемпионом. Желательно уже в этом сезоне
Атакующий хавбек московского "Динамо" Бителло назвал цель команды на этот сезон.
Фото: ФК "Динамо"