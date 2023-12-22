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Sport24: агент Капишабы подтвердил переговоры по переходу игрока в московский ЦСКА

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Бразильский агент Адриано Спадото прокомментировал интерес ЦСКА к защитнику "РБ Брагантино" Жуниньо Капишабе.
Фото: Global Look Press
"Мы действительно ведем переговоры с ЦСКА. Такой трансфер возможен", - цитирует Спадото Sport24.

Напомним, что "армейцы" пытались приобрести Капишабу летом 2023 года, но трансфер был заблокирован. В завершившемся сезоне бразильской Серии А 26-летний защитник провел 34 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро. Контракт Капишабы с "РБ Брагантино" рассчитан до конца 2026 года.

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