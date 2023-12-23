"Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву. Сегодня Файзуллаев в составе сборной Узбекистана готовится к Кубку Азии в Катаре. И мы знаем, что если он сможет показать свой уровень на это турнире и продолжит выступать также за ЦСКА, то предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов", — приводит слова Муминова источник.
20-летний полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев присоединился к ЦСКА в августе этого года. Трансфер из "Пахтакора" обошелся "армейцам" в 0.5 миллиона евро. Сейчас transfermarkt оценивает Файзуллаева в 4 миллиона евро. Молодой полузащитник хорошо проявил себя в первой части сезона и записал на свой счет 2+8 в 18-ти матчах в футболке ЦСКА во всех турнирах.
Контракт Файзуллаева с ЦСКА рассчитан до июня 2026-го года, плюс в соглашении есть опция продления на 1 год.
Источник: "СЭ"
Представитель Файзуллаева: мы не собираемся рассматривать никакие предложения зимой
Кахор Муминов, работающий в агентстве ProSports management, клиентом которого является Аббосбек Файзуллаев, отверг слухи о возможном уходе полузащитника из ЦСКА.
Фото: "СЭ"