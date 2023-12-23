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Бителло: мечтаю играть в сборной Бразилии

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Полузащитник "Динамо" Бителло поделился долгосрочными планами в своей карьере.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Я мечтаю выступать за основную сборную Бразилии, а также получать максимальное удовольствие от футбола в России. Хочу много забивать, отдавать, побеждать. Взять титул с "Динамо". А как дальше сложится — только Богу известно. Но цель попробовать себя в топ-5 лигах после "Динамо" есть", — цитирует Бителло источник.

В составе "Динамо" Бителло принял участие в 11-ти матчах текущего чемпионата. В них он трижды отличился и дважды ассистировал партнерам по команде. Летом за трансфер Бителло "Динамо" заплатило "Гремио" 10 миллионов евро.

На данный момент в активе полузащитника только 14 минут в составе сборной Бразилии U-23, в составе которой он провел один матч. В основную сборную Бразилии Бителло пока не вызывался.

Источник: metaratings

Бителло Динамо
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